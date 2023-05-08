وكيل التعليم بالإسكندرية يتابع امتحانات الجبر والتربية الفنية لصفوف النقل

تابع الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي في يومها الثالث لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني بعدد من مدارس المحافظة.

وبدأ جولته التفقدية بمدرسة أبوالعز الحريري الإعدادية بإدارة وسط، وبحضور علا سليمان مدير عام الإدارة، ونجلاء سليم مدير عام التعليم العام ورحاب جابر وكيل الإدارة، حيث يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي امتحان مادتي الجبر والتربية الفنية على فترتين.

وتفقد امتحانات مدرسة عمرو بن العاص الرسمية لغات، حيث يؤدي طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية على فترتين ومدرسة النصر بنين.

وأكد عربي، في بيان اليوم الإثنين، توفير الأثاث اللازم والأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان.

وشدد على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين.

وجه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع، بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدد وكيل التعليم، على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب، مؤكدا دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج.

وفي سياق متصل، أوضح أن تعليم الإسكندرية جهز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية؛ لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية، ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.