وفاة المئات جراء فيضانات في منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا

لقي أكثر من 270 شخصا حتفهم ولا يزال 300 شخص آخرين على الأقل في عداد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.



وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان بالبريد الإلكتروني اليوم الاثنين إن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الفترة من 2 وحتى 4 مايو الجاري أدت إلى فيضان عدة أنهار على ضفافها وحدوث انهيارات أرضية دمرت أكثر من 1200 منزل وتركت 3 آلاف عائلة بلا مأوى في منطقة كاليهي بإقليم "ساوث كيفو".



يذكر أن الإقليم يستضيف بالفعل آلاف النازحين بسبب القتال في إقليم "نورث كيفو" المجاور.



وتسببت الأمطار الغزيرة في مقتل مئات الأشخاص خلال الشهر الجاري في منطقة البحيرات العظمى، من بينهم 129 الأسبوع الماضي في رواندا المجاورة وعشرات في أوغندا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.



وأعلن رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي يوم حداد وطني حدادا على ضحايا الفيضانات.