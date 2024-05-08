الاتحاد الإفريقي يدين بشدة التوغل الإسرائيلي في رفح الفلسطينية

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد، عن قلقه البالغ إزاء الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة والتي تؤدي، في كل لحظة، إلى وفيات جماعية وتدمير منهجي لسبل الحياة داخل القطاع.

وأدان في بيان، نشره الاتحاد الإفريقي، صباح الأربعاء، بشدة التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وامتدادها إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني؛ والذي يعد الممر الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية.

ودعا كل الأطراف المعنية في المجتمع الدولي إلى تنسيق العمل الجماعي بشكل فعال؛ لوقف هذا «التصعيد القاتل».

وصباح أمس الثلاثاء، احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

وبسيطرتها على معبر رفح، أغلقت قوات الاحتلال المنفذ البري الرئيسي الذي تدخل منه المساعدات ويخرج منه جرحى ومرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، ما ينذر بتفاقم الكارثة الإنسانية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها «مناطق آمنة».

واليوم، تتسع رفح على ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترا مربعا، لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، يواجهون ظروفا مزرية داخل آلاف الخيام المنتشرة في جميع أنحاء المدينة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34789 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78204 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



