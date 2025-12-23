وزيرة التنمية المحلية تتابع تداعيات انهيار عقار إمبابة وتوجّه بتسريع أعمال الإنقاذ

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، تداعيات حادث انهيار عقار سكني بشارع الهنيدي بمنطقة إمبابة القديمة بمحافظة الجيزة، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأجرت وزيرة التنمية المحلية عددًا من الاتصالات الهاتفية مع محافظ الجيزة، لمتابعة جهود رفع أنقاض العقار المنهار، والوقوف على الأعمال التي تقوم بها فرق الإنقاذ التابعة للحماية المدنية والأجهزة التنفيذية، للانتهاء من أعمال البحث وانتشال المصابين والضحايا من السكان.

ووجّهت الدكتورة منال عوض باستمرار رفع حالة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لضمان سرعة إنجاز أعمال الإنقاذ، وتأمين موقع الحادث بما يسهّل عمل فرق الإنقاذ.

من جانبه، أشار المهندس عادل النجار إلى أنه تفقد موقع الحادث لمتابعة المستجدات على أرض الواقع، كما قام بزيارة مستشفى إمبابة العام للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، لافتًا إلى أنه جرى إخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار بالكامل، واتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة حفاظًا على أمن وسلامة السكان.

كما وجّهت وزيرة التنمية المحلية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارات المختلفة، لتوفير جميع الإمكانات اللازمة ودعم الجهود المبذولة، وبصفة خاصة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدمت الدكتورة منال عوض بخالص الدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين، وصادق التعازي لأسر الضحايا.