12 عرضا تتنافس في الدورة السادس لموسم المسرح الجامعي

أعلنت إدارة مهرجان "مواسم نجوم المسرح الجامعي" برأس المخرج خالد جلال، أسماء الفرق المسرحية الجامعية المشاركة في مسابقة دورته السادسة.

استقرت لجنة المشاهدة لهذا الموسم علي اختيار 12 عرضا للتسابق، من مختلف الجامعات، وذلك في إطار توسيع رقعة المشاركة من المحافظات المختلفة بما يثري الدورة الحالية بعروض متنوعة.

تضم قائمة العروض التي اجازتها اللجنة 4 عروض من جامعة عين شمس، وهي "الدنس" إخراج عمر فتحي، "بيت سئ السمعة" إخراج أحمد نور الدين، و"الاختبار" إخراج عبد الرحمن محمد، و"الغرفة المقفلة" إخراج بولا أمير.

ويشارك بأسم جامعة حلوان عروض "القفص" إخراج أسامة الطوخي، "الدخان" إخراج أحمد محمود سيد، و"Wanted" إخراج جورج عاطف، و"غرفة بلا نوافذ" إخراج ابراهيم عمرو ، بينما تنافس جامعة القاهرة "المحقق الذي فقد عقله" إخراج محمود اسماعيل، وجامعة الفيوم بعرض "فندق العالمين" إخراج أحمد عبد الحميد، وتشارك جامعة المستقبل بعرض "مورفين" إخراج ابراهيم علي، وجامعة المنصورة بـ"لحظة فارقة" إخراج علاء عسكر.

وكانت لجنة المشاهدة قد تشكلت بعضوية النقاد والكتاب الصحفيين باسم صادق، وهند سلامة و مي سليم ومني فضل مقرراً للجنة.

تقام الدورة من مهرجان موسم المسرح الجامعي تحت عنوان "عودة الروح"، وينظمها مركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية، وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وذلك ضمن خطة الوزارة في مجال تنمية الموهوبين من الشباب ودعمهم فنيا وأدبيا.

ومن المنتظر أن تعلن إدارة المهرجان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تفاصيل الدورة السادسة، وجدول العروض التي ستقام بمسرح مركز الإبداع نهاية مايو الجاري.