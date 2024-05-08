نائب محافظ الوادي الجديد: تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية

قالت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، إن وزارة الصحة تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بالقرى والمناطق النائية من خلال القوافل العلاجية.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، أعمال القافلة الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمقر الوحدة الصحية لقرى بغداد بمركز باريس، يرافقها الدكتور هشام بكر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعبد الناصر صالح رئيس مركز باريس.

واطمأنت نائب المحافظ، خلال جولتها، على عمل العيادات المختلفة، موجّهة شكرها وتقديرها للطواقم الطبية القائمة على العمل الذي حظي برضا المواطنين وإقبالهم، والذي يستمر حتى يوم الغد الخميس في تخصصات "الجراحة والعظام والنساء، والتوليد الأطفال الباطنة الجلدية الإسنان"، بالإضافة لمعمل تحليل الدم ومعمل الطفيليات.

وأشارت إلى أنه تم الكشف على 270 حالة حتى الآن بالتخصصات المختلفة، وتحويل 4 حالات لتلقي العلاج اللازم بالمستشفى.



