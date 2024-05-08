 نجل العامري فاروق: شكرا للنادي الأهلي - بوابة الشروق
الأربعاء 8 مايو 2024 9:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

نجل العامري فاروق: شكرا للنادي الأهلي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 9:29 م

وجه إبراهيم العامري، نجل الوزير الراحل العامري فاروق، الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، والحضور الكريم لمراسم تأبين والده الراحل العامري فاروق، نائب رئيس النادي، وزير الرياضة الأسبق.

وتحدث إبراهيم العامري فاروق عن والده خلال حفل التأبين اليوم قائلًا: «لقد أعطى الكثير لبيته وناديه بمنتهى الإخلاص والتفاني، ولم يكن الأب المخلص فقط، بل كان قائدًا، والقدوة الذي يحتذى في السعي للخير والعطاء والوفاء لكل من حوله».

وأضاف إبراهيم العامري: «شكرًا للنادي الأهلي الذي لا ينسى عطاء أبنائه، وأتوجه بالشكر والامتنان لمجلس إدارة الأهلي بقيادة الكابتن الخطيب والإدارة التنفيذية، وكل من كان في ظهر أسرة العامري فاروق من يوم مرضه وحتى بعد وفاته وإلى اليوم».

وأكد نجل الراحل في ختام كلمته أنه وكل أسرة العامري فاروق لن يدخروا أي جهد ووقت في خدمة وحب كيان النادي الأهلي واستكمال مسيرة عطاء والده.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك