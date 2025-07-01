رقم قياسي لبونو بعد تألقه في مباراة الهلال ومانشستر سيتي

حقق المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، رقما قياسيا في مباراة فريقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي في كأس العالم للأندية 2025.

وتمكن الهلال من تحقيق مفاجأة كبرى بإقصاء فريق مانشستر سيتي من دور الـ16 ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في أمريكا، بعدما تغلب عليه 4-3 بعد الوقت الإضافي.

ووفقا لشبكة "Squawka" للإحصائيات، تصدى بونو لـ10 تسديدات ضد مانشستر سيتي، وهو أكبر عدد تصديات في مباراة واحدة حتى الآن في كأس العالم للأندية 2025.

وتجدر الإشارة إلى أن الحارس المغربي هو الأكثر تصديا في النسخة الحالية من البطولة، حيث تصدى لـ23 تسديدة في 4 مباريات مع الهلال.

وكان بونو قد استقبل 4 أهداف في المباريات الـ4 التي خاضها "الزعيم" بالنسخة الحالية من البطولة، وخرج بشباط نظيفة في مباراتين.