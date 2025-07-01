مدبولي يلتقى نظيره الجزائري خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم؛ نذير العرباوي، الوزير الأول الجزائري، علي هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وخلال الاجتماع، أكد مدبولي، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية، والروابط الأخوية التى تربط قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، مطالبا نذير العرباوي، بنقل تحيات الرئيس السيسي، لأخيه عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، والتأكيد على ما تحظى به العلاقات المصرية الجزائرية من تميز وتنسيق فى مختلف المجالات.

وناقش رئيس الوزراء، خلال اللقاء، سبل دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية في العديد من القطاعات، سعياً للدفع بها إلى مجال أرحب بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة ويلبي آمال وتطلعات شعبي البلدين الشقيقين.

وشدد مدبولي، على أهمية العمل على سرعة عقد اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة خلال الفترة القادمة، وضرورة الإعداد الجيد لمختلف الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك التي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة، وخاصة بما يضمن زيادة معدلات التبادل التجاري، وحجم النشاط الاقتصادي بين البلدين فى العديد من القطاعات.

من جانبه، أكد الوزير الأول الجزائري، عمق العلاقات المصرية الجزائرية، وحرصه على دعم وتعزيز أوجه هذه العلاقات المتينة فى مختلف القطاعات والمجالات، والسعي المستمر لتوثيق التعاون الثنائي بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة.

ونقل العرباوي، تحيات وتقدير عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، لأخيه الرئيس السيسي، لافتا إلى جهوده الحثيثة التى من شأنها أن تعزز الاستقرار والأمان بمنطقة الشرق الأوسط.