عراقجي: لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلوم تخصيب اليورانيوم بالقصف

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف.
وأضاف عراقجي، في مقابلة مع "سي بي إس" الأمريكية: "العودة إلى التفاوض تحتاج أولاً ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.
وأشار الوزير الإيراني إلى أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً"، قائلا: "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".
وتابع: "البرنامج النووي الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".
وقال: "أثبتنا خلال الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوماً أننا نمتلك قدرة الدفاع عن أنفسنا وسنستمر بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".