عراقجي: لا يمكن القضاء على تكنولوجيا وعلوم تخصيب اليورانيوم بالقصف

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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف.

وأضاف عراقجي، في مقابلة مع "سي بي إس" الأمريكية: "العودة إلى التفاوض تحتاج أولاً ضمان عدم عودة الولايات المتحدة إلى استهدافنا"، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "أبواب الدبلوماسية لن تغلق أبداً"، قائلا: "لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف".

وتابع: "البرنامج النووي الايراني السلمي أصبح مصدر فخر واعتزاز وطني لذلك لن يتراجع الشعب بسهولة عن التخصيب".

وقال: "أثبتنا خلال الحرب المفروضة علينا لمدة 12 يوماً أننا نمتلك قدرة الدفاع عن أنفسنا وسنستمر بذلك في حال تعرضنا لأي عدوان".