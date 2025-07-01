إيلون ماسك يعتزم تأسيس حزب سياسي حال إقرار ترامب خفض الضرائب

• الملياردير الأمريكي انتقد مشروع خفض الضرائب وقال إن كلفته المرتفعة ستؤدي إلى زيادة "غير معقولة" في الإنفاق الفيدرالي

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عزمه تأسيس حزب سياسي جديد "يراعي مصالح الشعب"، في حال إقرار مشروع قانون خفض الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب.

وفي منشور على منصة إكس، مساء الاثنين، انتقد ماسك مشروع خفض الضرائب، مشيرا إلى أن كلفته المرتفعة ستؤدي إلى زيادة "غير معقولة" في الإنفاق الفيدرالي.

وأضاف أن الولايات المتحدة تخضع لهيمنة "حزب واحد فعليا"، وأن "الوقت حان لتأسيس حزب سياسي جديد يهتم فعلا بالشعب".

وأكد أنه في حال إقرار مشروع القانون المذكور، فسيُعلن في اليوم التالي مباشرة تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم "الحزب الأمريكي".

- الخلاف بين ترامب وماسك

وسبق لترامب أن أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من التصريحات الحادة التي أدلى بها ماسك ضد مشروع قانون خفض الضرائب، المطروح على أجندة الكونغرس (البرلمان)، وذلك بعد مدة وجيزة من مغادرة الأخير منصبه في البيت الأبيض.

وفي تصريحات سابقة، قال ترامب: "كانت علاقتي بإيلون جيدة جدا، لكني الآن لا أعلم إن كانت لا تزال كذلك. لقد شعرت بخيبة أمل كبيرة منه، رغم أنني قدمت له كثيرا من الدعم. لم يقل عني أشياء سيئة حتى الآن، لكني متأكد أنه سيفعل ذلك قريبا".

ورد ماسك على تصريحات ترامب قائلا: "لولاي، لكان ترامب خسر الانتخابات. الديمقراطيون كانوا سيسيطرون على مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، والجمهوريون كانوا سيحصلون على أغلبية 51-49 فقط في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)" على حد قوله.