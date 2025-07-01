ارتفاع شهداء قصف الاحتلال لغزة منذ فجر اليوم إلى 43 بينهم 14 من منتظري المساعدات

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ولليوم الـ106 على التوالي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية، إن 43 شهيدًا ارتقوا وأصيب آخرين، نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة، منذ فجر اليوم، بينهم 14 من منتظري المساعدات.

وأفاد مراسل وكالة «صفا»، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين، في شارع الجرجير بجباليا البلد شمالي غزة.

وذكر مراسل الوكالة، أن 7 شهداء ارتقوا في القصف الإسرائيلي المتواصل على جنوب قطاع غزة منذ فجر اليوم، من بينهم شهيد ارتقى إثر قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس.

وأوضح أن 6 شهداء ارتقوا وأكثر من 30 إصابة إثر قصف على خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي مدينة خان يونس، عرف منهم الطفلة: حور وسام يوسف عدوان (11 عامًا).

ونوه إلى أن 6 شهداء ارتقوا و3 مفقودين و15 مصابًا إثر قصف إسرائيلي على منزل عائلتي الزناتي والحلاق في مخيم خان يونس جنوب القطاع، وهم: العنود أكرم عمر مطر، وصبا علي علي أبو صبحة، وهيا ياسر علي أبو صبحة، وفتحية حسين سلمي أبو نصر.

وأوضح أن شهيدًا ارتقى وأصيب آخرون، بغارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الحساينة، غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.

ولفت إلى استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، منوهًا إلى استشهاد مواطن جرّاء قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط مفترق دولة جنوب حي الزيتون.

وفي ذات السياق، بيّن مراسل «وفا»، أن 8 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الثلاثاء، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات قرب محور «نتساريم» جنوب مدينة غزة.

وأشار إلى استشهاد 6 مواطنين بنيران قوات الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات، بشارع الطينة جنوب غرب مدينة خان يونس، وشمال مدينة رفح، وهم: ياسر عادل الشاعر، ومحمد سامي إبراهيم أبو مصطفى، وأحمد مروان محمد سرحان، وخالد وائل محمد علوان.

وقال مراسل الوكالة، إنه تم انتشال الشهيد أنس محمد العمري، بعد قصف إسرائيلي استهدف المناطق الشمالية الغربية لمدينة غزة.

وأضاف أن الشاب عمر عبد الحكيم أبو قاسم (26عامًا)، استشهد متأثرًا بجراح أصيب بها قبل عدة أيام، في مجزرة دير البلح وسط القطاع.

وأوضح أن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف مباني سكنية في بلدة القرارة شمال شرقي خانيونس جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 200 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.