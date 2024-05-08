حزب الله اللبناني يستهدف عدة مبان إسرائيلية على الحدود

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف عدة مبان يستخدمها جنود إسرائيليون في مستوطنات على الحدود .

وقال حزب الله، في بيان، إن الاستهدفات تأتي ردا على اعتداءات العدو ‏على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية واستهداف المدنيين، مشيرا إلى استهداف مبان يستخدمهما جنود العدو في مستعمرات "حانيتا" و"أفيفيم" و"المطلة" و "شلومي" و "المنارة".

وقصفت المدفعية الإسرائيلية اليوم، أطراف بلدات "الناقورة" و"كفرشوبا" و"حلتا" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، 18 غارة على "جبل بلاط" وأطراف بلدتي "رامية" و"بيت ليف" في جنوب لبنان، كما شنّ سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة "عيتا الشعب" والمنطقة الحرجية الواقعة بين بلدتي"عيتا الشعب" و "رامية" في جنوب لبنان.

وأدت الغارات الإسرائيلية، إلى اشتعال النار في الأحراج المتاخمة للخط الأزرق قرب بلدتي "رامية" و"عيتا الشعب"، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.‏