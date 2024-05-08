تحدث الفنان حسن الرداد، عن جانب من تفاصيل حياته العائلية، مشيرا إلى أن طفله «فادي» من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، يبلغ حاليا عام ونصف العام.



ولفت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى أن زوجته تعتني به بشكل كامل، قائلا «إيمي بتقعد 24 ساعة مع الطفل.. بتنام زي الأمهات مغمضة عين ومفتحة عين».



وكشف عن تحضيره لعمل فني جديد يجمعه مع زوجته خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى حبهما المشترك للسينما والمسرح.



وأشار إلى أن إيمي تتميز بشخصية كوميدية، قائلا: «كل اللي يقعد معاها لازم يضحك.. سواء كانت بتهزر أو عصبية.. في كل الحالات طبيعة شخصيتها دمها خفيف.. مبعرفش اتخانق معاها.. ردودها كلها كوميدية من غير ما تأخذ بالها.. هي سمير غانم صغير».



وكشف «الرداد» عن عشق زوجته للكلاب، مشيرا إلى أنها تمتلك كلبين، متابعا:« أنا شخصيا لما كنت صغير كنت بقول على الكلاب طيبين.. لكن لما كنت بنزل الشارع ويجروا ورايا.. اكتشفت أن الواقع غير التلفزيون».