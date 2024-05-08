الأمم المتحدة: سنستمر في تقديم المساعدات لأهالي غزة أينما كانوا

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن الوضع في غزة وصل إلى "عتبة حرجة جديدة"، وإن الأمم المتحدة "ستستمر في تقديم المساعدات للناس أينما كانوا".

وأشار جريفيث في منشور على منصة إكس، الأربعاء، إلى أن أمر إسرائيل الأخير بالإخلاء والهجوم البري على رفح سيؤدي إلى المزيد من القتلى والنازحين.

والثلاثاء، اجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ضمن ما زعم أنها عملية "محدودة النطاق" متواصلة في المدينة منذ صباح الاثنين، بحسب وكالة الأناضول التركية.

ومع سيطرة إسرائيل على المعبر، وهو الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاق المعبر في الاتجاهين؛ ما يهدد بتفاقم الأوضاع الكارثية، لاسيما أن مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة الثلاثاء.

وذكر أن عشرات الآلاف من الأشخاص هجروا قسريا خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح أن إغلاق معبر رفح الحدودي يعيق نقل المساعدات والموظفين وأن طاقمه لا يزال في رفح.

ولفت إلى وجود أكثر من مليون شخص، 600 ألف منهم أطفال، محاصرون هناك.

وقال إن القرارات المتخذة اليوم ستتذكرها الأجيال القادمة.

وبزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، تتوعد إسرائيل باجتياح واسع لرفح، رغم تحذيرات دولية من تداعيات كارثية؛ نظرا لوجود 1.5 مليون فلسطيني في المدينة، بينهم 1.4 مليون نازح جراء الحرب.