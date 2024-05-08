أرملة نافالني تدين بوتين بعد تنصيبه رئيسا لولاية جديدة

اتهمت يوليا نافالنايا، أرملة منتقد الكرملين الراحل أليكسي نافالني، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالكذب وعدم الوفاء بالتعهدات في يوم تنصيبه لتولي رئاسة البلاد لفترة خامسة.

وقالت نافالنايا في مقطع مصور تم نشره اليوم الثلاثاء إن "وعود (بوتين) ليست فارغة فحسب، بل كاذبة."

وعرض المقطع المصور مقتطفات من خطاب بوتين في بداية فترته الرابعة في منصبه في 2018، الذي قال فيه إن أهم هدف لرئاسته هو مستقبل سلمي ومزدهر لروسيا.



وأبرز المقطع تناقضا بين تأكيدات بوتين وصور من الحرب الدموية التي يشنها بوتين على أوكرانيا منذ ما يربو على سنتين.



وانتقدت نافالنايا، المقيمة في المنفى، بوتين بسبب الموافقة على رفع سن التقاعد واضطهاد المعارضين وعزل روسيا عن الساحة الدولية.

وذكرت أنه لم يتم الوفاء بضمانات أمن المواطنين، مشيرة إلى هجوم إرهابي قرب موسكو أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصا في مارس.