مدرب صن داونز يكشف إنجاز تاريخي يتقاسمه مع كولر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف رولاني موكوينا، مدرب صن داونز الجنوب أفريقي، أن هناك فوارق واضحة بين فريقه وعدد من الأندية الكبيرة في القارة السمراء، على رأسها النادي الأهلي.

وقال موكوينا في تصريحات لموقع "sabcsport": "التتويج بالدوري المحلي هذا الموسم دون هزيمة لن يعوضنا عن الخروج من دوري الأبطال".

وأضاف: "على المستوى الشخصي لا زلت حزينًا، حاول أحدهم مواساتي وقال إننا حققنا ثنائية محلية بالفعل".

وأكمل: "يجب أن أقول لك، أشعر وكأنني خذلت النادي والمشجعين، أشعر وكأنني خذلت هذه المجموعة لأن وظيفتي هي القيادة".

وواصل مدرب صن دوانز: "في النهاية سنفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا، علينا أن نستمر ونثابر لأن الفوز بها ليس سهلا على الإطلاق".

وتابع: "كنت أنا ومارسيل كولر- مدرب الأهلي- فقط من نجحنا في التأهل إلى نصف النهائي بعد بلوغ نفس الدور في الموسم الماضي".

وأتم: "للمرة الأولى في تاريخنا ظهرنا مرتين متتاليتين في نصف النهائي، بينما لعبت أندية مثل الأهلي والوداد والترجي 6 أو 7 مرات على التوالي".