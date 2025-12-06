ذا بانكر العالمية: «التجارى الدولى» بنك العام فى مصر لسنة 2025

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز البنك التجارى الدولى أكبر بنك خاص فى مصر بجائزة بنك العام 2025 من مؤسسة ذا بانكرالعالمية، موكدة إن جائزة بنك العام تُعدّ من أكثر الجوائز تنافسيةً فى القارة الإفريقية.

واضافت انه فى ظل المنافسة الشديدة، فقد فاز البنك التجارى الدولى بهذه الجائزة هذا العام، بفضل أدائه المالى القوى فى ظلّ ظروفٍ صعبة، بالإضافة إلى تعميق عروضه الإقراضية للشركات.

وقال إسلام زكرى، الرئيس المالى للمجموعة ولقطاع العمليات وعضو مجلس الإدارة التنفيذى بالبنك إن هذا التكريم المرموق يؤكد التزام البنك بالتمويل المستدام والتحول الرقمى والحلول المبتكرة التى تركز على العملاء.

وكان CIB أعلن فى يوليو 2024 عن إطلاق قرض التمويل المستدام، والذى يهدف إلى توفير خيارات تمويل إضافية لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويعد المنتج شراكة لمدة عامين بين البنك والجمعية الألمانية للتعاون الدولى وكلية فرانكفورت للأعمال لبناء المنتجات والقدرات للشركات الصغيرة، ويشكل جزءًا من برنامج البنك الأوسع لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وصُمم منتج القروض لتلبية احتياجات العملاء الخاصة بكل قطاع، مع التركيز بشكل خاص على قطاعات النسيج والبلاستيك والأغذية والمشروبات، مما يساعدهم على استدامة أعمالهم بكفاءة، والاستثمار فى الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد، وتطوير أصولهم الثابتة.

شهد نوفمبر 2024 توقيع البنك اتفاقية ضمان مخاطر الائتمان مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لدعم الشركات المحلية بشكل أكبر، مما ساعد البنك على تغطية 50% من مخاطر الائتمان المرتبطة بمحفظة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تجاوزت ودائع العملاء بالبنك التجارى الدولى تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر 2025، لتسجل 1.043 تريليون، مقابل 967.895 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة تصل لنحو 75 مليار جنيه تقريبا.

وكشفت القوائم المالية للبنك عن وصول صافى قروض وتسهيلات العملاء بالبنك لنحو 452.11 مليار جنيه، مقابل 340.955 مليار جنيه، بزيادة تصل لنحو 111.15 مليار جنيه.

كشفت القوائم المالية للبنك التجارى الدولى عن وصول إجمالى الأصول إلى 1.349 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، 1.209 تريليون جنيه بنهاية عام 2024.

وبلغ رأسمال البنك المصدر والمدفوع نحو 30.708 مليار جنيه بنهاية عام سبتمبر 2025، مقابل 30.431 مليار جنيه بنهاية عام 2024.