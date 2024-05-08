ارتفعت قيمة المعاشات المنصرفة بنسبة 22.6% لتبلغ 140,5 مليار جنيه عـام 2022/2023، مقابل 114.6 مليار جنيه عام2021/2022 وفقا للنشـــرة السنـوية لإحصاءات الخدمــات الـــبريدية الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وبحسب النشرة، زادت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير بنسبة 9.2% لتبلغ 130.7 مليار جنيه عـام 2022/2023 مقابل 119.7مليار جنيه عام 2021/2022 .

كما ارتفت قيمة المبالغ المودعة فى الحسابات الجارية بنسبة 15.2% لتبلغ 164,5 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل 142.7 مليار جنيه عام 2021/2022.

فيما تراجعت قيمة الطـوابع المبـاعة والنماذج بالوحـدات البريدية لتبلغ 366 مليــون جنيه عام 2022/2023 مقابل 396,3 مليون جنيه عـام 2021 /2022 بانخفاض بلغت نسبته 7.7%.

ووفق للنشرة، بـلغ عدد المكــاتب البريدية 4412 مكـتب عام 2022/2023 مقابل 4285 مكتب عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 3%.

وارتفع عـدد وحـدات خـدمة الدفع الالكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة لتبلـغ 8824 وحدة عام 2022/2023، مقابل 5794 وحـدة عام 2021/2022 بزيادة بلغت نسبتها 52.3% (وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد).