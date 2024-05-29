المنتخب يخوض مرانه الأول استعدادا لمواجهة بوركينا فاسو في تصفيات المونديال

خاض المنتخب الوطني المصري، تحت قيادة حسام حسن، مرانه الأول في معسكر يونيو مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بوركينا فاسو، في العاشرة من مساء الخميس المقبل، 6 يونيو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وشارك في مران اليوم جميع اللاعبين عدا محمد صلاح، المنتظر انضمامه غدًا الخميس، وذلك بعدما انضم محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي اليوم، فيما انتظم اللاعبون الـ24 في المعسكر منذ أمس الثلاثاء.

وخضع أحمد فتوح لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الفني للمنتخب برئاسة محمد أبو العلا، بعد الشكوى من آلام في العضلة الضامة.

وتضم قائمة المنتخب كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد والمهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي وأحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد مصطفى زيزو، ناصر ماهر، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: مصطفي محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا ومحمد شريف.

ويحتل المنتخب الوطني صدارة المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة في أمريكا وكندا والمكسيك 2026، برصيد 6 نقاط من مباراتين، يليه بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط لكل منهما.