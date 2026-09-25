كشف تقرير صحفي عن تفاصيل الكلمات التي وجهها النجم المصري محمد صلاح إلى زملائه داخل غرفة الملابس، خلال فترة الاستراحة بين شوطي مواجهة جالاتا سراي، ضمن منافسات الدوري التركي.

وقدم صلاح واحدة من أبرز مبارياته مع طرابزون سبور، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق انتصار عريض على جالاتا سراي برباعية نظيفة، سجل منها ثلاثة أهداف «هاتريك»، وصنع الهدف الرابع.

وأنهى طرابزون سبور الشوط الأول متقدمًا بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يعود صلاح ويختتم رباعية فريقه بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» تفاصيل الرسالة التي وجهها صلاح إلى زملائه قبل تسجيله ثلاثيته، حيث قال: «من المهم جدًا أن تستحوذوا على الكرة خلال أول 15 دقيقة».

وأضاف قائد منتخب مصر: «إذا حافظنا على هدوئنا وتراجعنا إلى الخلف، يمكننا الاعتماد على الهجمات المرتدة، وستتاح لنا الفرصة دائمًا».

ويواصل صلاح تألقه اللافت مع طرابزون سبور، حيث يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي أكبر 10 دوريات في العالم، برصيد 7 أهداف خلال 6 مباريات، بينما يتصدر البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، القائمة برصيد 12 هدفًا.