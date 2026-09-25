مصر تنافس على 4 ميداليات جديدة في بطولة العالم للكيك بوكسينج

يتنافس المنتخب المصري للكيك بوكسينج على 4 ميداليات جديدة خلال بطولة العالم للناشئين والشباب المقامة في مدينة جيسولو خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر 2026، بمشاركة لاعبين من أكثر من 60 دولة.

وحجز 4 لاعبين من المنتخب المصري للكيك بوكسينج مقاعدهم في المباريات النهائية وهم يوسف عادل، ومحمد إبراهيم أبوزيد، محمد عبدالفتاح عبد العليم، إحسان محمد أبوالمجد.

ونجح يوسف عادل في تحقيق الفوز في مباراة نصف النهائي أمام بطل بلغاريا ليحجز مقعده في المباراة النهائية لبطولة العالم للشباب والناشئين بإيطاليا ليقترب من حصد ميدالية ذهبية وخاض بطل مصر مباريات قوية وصعبة على مدار مشوار البطولة أمام أبطال المكسيك والسعودية واليونان وجنوب أفريقيا.

وصعد محمد إبراهيم أبوزيد إلى نهائي بطولة العالم بعد الفوز على بطل البوسنة والهرسك في الدور نصف النهائي، ليحجز مكانه في المباراة النهائية من بطولة العالم للشباب والناشئين في منافسات وزن 45 كجم في أسلوب اللو كيك.

وتأهل محمد عبدالفتاح عبدالعليم، لاعب المنتخب المصري للكيك بوكسينج إلى المباراة النهائية عقب الفوز على بطل بولندا في الدور قبل النهائي في منافسات وزن 45 كجم ليتنافس على الميدالية الذهبية.

كما تأهلت إحسان محمود ابوالمجد إلى نهائي بطولة العالم للشباب والناشئين بعد الفوز على بطلة ألمانيا في الدور نصف النهائي في منافسات وزن 44 كجم لتتنافس على الميدالية الذهبية وصعدت إحسان إلى نهائي بطولة العالم بعد الفوز على بطلة ألمانيا في الدور نصف النهائي لتتأهل إلى المباراة النهائية ببطولة العالم للشباب والناشئين في منافسات وزن 44 كجم.

وكان المنتخب المصري للكيك بوكسينج حصد ميداليتين حتى الآن في منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب حيث حصدت رحمة محمد الميدالية البرونزية في مباراة غاية في القوة أمام بطلة تركيا المصنفة الأولى عالميا في الدور نصف النهائي وقدمت خلالها بطلة مصر أداء مشرفا وقويا، كما حصدت جنى مصطفى لاعبة المنتخب المصري للكيك بوكسينج المركز الثالث والميدالية البرونزية حيث توقفت مسيرتها في الدور نصف النهائي أمام بطلة اليونان بعد مباراة قوية ومثيرة وحسمت نتيجة المباراة بقرار الحكام.

يترأس بعثة المنتخب المصري للناشئين والشباب محمد صبيح، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج فيما يضم الجهاز الفني محمد فاروق، مدرب منتخب الشباب، إسلام أبو قريش، مدرب منتخب الشباب، مريم يحيى، المدير الفني لمنتخبات السيدات.

ضمت قائمة اللاعبين واللاعبات منتخب السيدات كل من إحسان محمود، مريم محمد، سارة موسى، رحمة محمد، جنى مصطفى، جنى محمد، بسملة العربي، فيما يضم منتخب الشباب كريم محمد، آدم محمد، محمد إبراهيم أبو زيد، محمد عبد الفتاح، يوسف توفيق، معاذ محمد، محمود العزبي، أحمد جهاد، يوسف عادل.

تقام بطولة العالم للناشئين والشباب بمدينة جيسولو الإيطالية خلال الفترة من 18 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتشهد مشاركة لاعبين ولاعبات من أكثر من 60 دولة، فيما تسعى بعثة المنتخب المصري إلى تقديم مستويات قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة خلال مختلف المنافسات.