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قُتل جندي إسرائيلي وأصيب خمسة جنود آخرين، اليوم الخميس، بعد تفجير عناصر حركة حماس مبنى في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، تعرض قوة تابعة للواء "جولاني" لتفجير عبوة ناسفة، ما أسفر عن انهيار مبنى فوق الجنود عقب اكتشاف فتحة نفق في المنطقة.

وأوضحت موقع "حدشوت بزمان" الإسرائيلي، أن الانفجار أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة، من بينهم حالات حرجة ما تزال عالقة تحت الأنقاض.

وتشير الأنباء الواردة إلى أن قوات الاحتلال تواجه صعوبات بالغة في عمليات الإخلاء نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة في المكان، وفقا لوكالة "سما" الفلسطينية.

وبحسب موقع "حدشوت حموت" الإسرائيلي، فإن أربع مروحيات عسكرية هرعت إلى موقع الانفجار، وسط عمليات تمشيط ناري مكثفة لتأمين المنطقة، فيما تبذل القوات جهوداً كبيرة لإخراج المصابين ونقلهم لتلقي العلاج.

من جهتها، أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات من مسافة صفر مع جنود الاحتلال في منطقة التوغل بحي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.