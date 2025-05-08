القسام تعلن استهداف قوة من 7 جنود إسرائيليين وتنفيذ 3 كمائن قاتلة ضد لواء جولاني برفح

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أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أطلقت عليها «أبواب الجحيم».

وقالت مساء الخميس: «تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة قوامها 7 صهاينة بعبوة شديدة الانفجار في محيط مسجد عمر بن عبد العزيز بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع».

وأضافت أن مقاتلي القسام «رصدوا تناثر أشلاء عدد من جنود الاحتلال في المكان» جراء الاستهداف.

كما أشارت إلى أن «3 كمائن قسامية قاتلة فتكت بلواء جولاني ووحدات الهندسة في رفح العطار منذ صبيحة اليوم الخميس»، موضحة أن كمينين نُفذا في حي التنور وكمينا واحدا في حي الجنينة.

وقبل ذلك، أفادت كتائب القسام، الجناح، أن عناصرها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال شرق مدينة رفح الفلسطينية.