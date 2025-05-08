بيل جيتس يُعلن نيته التبرع بثروته كاملة للفقراء في العالم

أعلن الملياردير بيل جيتس، أنه ينوي التبرع بكامل ثروته الشخصية، والتي تقدر بنحو 200 مليار دولار، للفقراء في العالم من خلال مؤسسته.

وفي كلمته بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس مؤسسته الخيرية، وأوضح جيتس، أن هذه الخطوة جاءت تحديداً في وقت لا توجد فيه ضمانات متبادلة بين دول العالم، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يرفض الاستمرار في تقديم الأموال للمساعدات الإنسانية للدول في أنحاء العالم، وأضاف أنه يسرّع خططه للتخلص من ثروته وإغلاق مؤسسة جيتس في 31 ديسمبر 2045.

وقال جيتس: "لا يزال هناك القليل من المال المخصص للأطفال، وجزء منه، كما تعلمون، لن أضطر إلى إنفاقه على استهلاكي الشخصي". حتى استثماراته المتعلقة بالمناخ، "فجميع الأرباح الناتجة عن هذا العمل تذهب إلى مؤسسة جيتس"، وفق ما ذكره في مقابلة لوكالة "أسوشيتد برس" نُشرت اليوم الخميس

كما أضاف "أتمنى أن يُبهرني الآخرون. حتى اليوم، ربما يوجد أكثر من عشرة أشخاص أغنى مني، لأنني لا أحسب الأموال التي أملكها بالفعل في المؤسسة. لديّ ما يزيد قليلاً على 100 مليار دولار خارج المؤسسة. أتمنى لو تفوق عليّ أحد في كل هذا العمل. على أحدهم أن يدفع ضرائب أكثر مما دفعت، وأن يُنقذ أرواحاً أكثر مما فعلت، وأن يُتبرع بأموال أكثر مما فعلت، وأن يكون أكثر ذكاءً مما كنت عليه".

وأسس جيتس وميليندا فرينش هذه المؤسسة عام 2000، وتلعب دوراً هاماً في صياغة سياسات الصحة العالمية، وقد رسّخت مكانتها من خلال شراكاتها مع الشركات لخفض تكلفة العلاجات الطبية بما يسمح للدول منخفضة ومتوسطة الدخل بتحمّل تكلفتها.

كما شارك الرجل البالغ من العمر (69 عاماً) في تأسيس شركة مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم، وأكثر الشركات العالمية قيمة، والتي تصل إلى أكثر من 3.2 تريليون دولار، ويمتلك نحو 1% من الشركة حالياً.

وتُدار بقية ثروة "جيتس" البالغ حجمها 168 مليار دولار من خلال شركة كاسكيد للاستثمار، التي تمتلك حصصاً في عشرات الشركات المدرجة، بما في ذلك السكك الحديدية الوطنية الكندية، ودير، وإيكولاب. بينما يبلغ حجم ثروته السائلة 79.4 مليار دولار، بحسب مؤشر "بلومبرغ للمليارديرات".