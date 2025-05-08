باكستان تعلن إسقاط 25 طائرة درون هندية

قال الجيش الباكستاني، اليوم الخميس، إنه أسقط 25 طائرة درون أطلقتها الهند، في الوقت الذي سيطر فيه الذعر على مدن رئيسية في ظل تصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين.

وقال الجناح الإعلامي للجيش، في بيان، إن القوات المسلحة الباكستانية أسقطت حتى الآن 25 طائرة درون من طراز هاروب إسرائيلية الصنع باستخدام إجراءات القتل الناعم فنيا والقتل القاسي المبنى على الأسلحة.

وقال وزير الإعلام عطا الله تارار، في خطاب أمام الجمعية العامة: "طائرات الدرون التي أسقطتها القوات المسلحة هي غنائم حرب لباكستان".

وجرى إسقاط ما لا يقل عن 3 طائرات اليوم الخميس في مدينة راوالبيندي، على بعد بضعة كيلومترات من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وفي ظل الذعر، تم إطلاق صفارات الإنذار في مناطق بإسلام آباد، مع ذلك قالت إدارة العاصمة: "أفراد قلائل ينشرون الذعر في إسلام آباد من خلال إطلاق صارت إنذار زائفة".