كشف ملابسات تداول فيديو لشخص يحمل عتلة حديدية إلى مدرسة في دمياط

رصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شخصًا يحمل "عتلة حديدية" أثناء دخوله مدرسة في دمياط.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 6 من الشهر الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة دمياط بوقوع مشاجرة داخل إحدى المدارس بدائرة المركز. وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة حدثت بين طرفين: الطرف الأول يتكون من سيدة وثلاثة أشخاص، والطرف الثاني يتكون من طليق السيدة وشقيقيه. وقد نشبت المشاجرة بعد توجه السيدة للطرف الأول إلى المدرسة في نهاية اليوم الدراسي، لإصطحاب نجلها الذي يقيم مع والده بناءً على حكم بحضانتها له. وعندما علم الطرف الثاني بذلك، توجهوا إلى المدرسة حيث رفض العاملون السماح لهم بالدخول، فقام أحد الأشقاء من الطرف الثاني بالقفز من أعلى السور وكان بحوزته "العتلة الحديدية"، وتعدى بها على أحد أفراد الطرف الأول.

تم ضبط طرفي المشاجرة في حينه، وبحوزة أحدهم "العتلة الحديدية" الظاهرة في الفيديو المتداول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.