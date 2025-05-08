ليفربول يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع دي بروين

كشف تقرير صحفي عن دخول نادي ليفربول الإنجليزي في سباق التعاقد مع النجم البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، حيث تقدم "الريدز" بعرض رسمي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق جيانلوكا دي مارزيو، فإن ليفربول يسعى لاستغلال اقتراب عقد دي بروين من نهايته، في ظل مؤشرات قوية على رحيله رسميًا عن مانشستر سيتي مع نهاية الموسم الجاري.

وأشار دي مارزيو إلى أن نادي نابولي الإيطالي دخل هو الآخر على خط المفاوضات، ويأمل في التوقيع مع اللاعب في صفقة انتقال حر خلال الصيف المقبل، مستفيدًا من وضعه التعاقدي.

وأضاف أن دي بروين يفضل مواصلة مسيرته داخل أوروبا، ما يمنح ليفربول ونابولي أفضلية نسبية، رغم وجود اهتمام من أندية خارج القارة.

ويأتي هذا التحرك من ليفربول عقب تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، ليضيف البطولة رقم 20 إلى سجل إنجازاته، ويعزز من جاذبيته لضم نجوم الصف الأول في القارة العجوز.