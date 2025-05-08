انبعاث دخان أبيض من مدخنة كنيسة سيستين في إشارة لنجاح اختيار بابا الفاتيكان

انبعث دخان أبيض، اليوم الخميس، من مدخنة كنيسة سيستين مما يشير إلى انتخاب بابا جديد للكنيسة الكاثوليكية.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس.

وابتهج الحشد المتجمع في ساحة القديس بطرس. وسيتم إعلان الفائز لاحقا، عندما يقول كاردينال بارز من شرفة كنيسة القديس بطرس "هاميبوس بابام!" باللاتينية التي تعني "لدينا بابا!"، ثم سيتلو الكادينال اسم الفائز باللاتينية، ثم يكشف عن الاسم الذي اختار أن يدعى به.

ومن المقرر أن يظهر البابا الجديد علنا للمرة الأولى ليمنح البركة من نفس الشرفة.