طيران الإمارات: تعليق الرحلات إلى باكستان حتى 10 مايو

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الخميس، تعليق الرحلات إلى باكستان حتى 10 مايو الجاري، وذلك حسبما أفادته فضائية «الشرق» للأخبار، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الطيران المدني الباكستانية أن المطارات الثلاثة الرئيسية في البلاد في إسلام آباد وكراتشي (جنوب) ومدينة سيالكوت القريبة من كشمير والحدود مع الهند، ستكون مغلقة حتى الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش لـ«لأسباب عملياتية».

وأتى الإغلاق في حين حصلت بين الهند وباكستان أعنف مواجهة عسكرية منذ عقدين في كشمير وتقع بنجاب في باكستان حيث لاهور وسيالكوت، ويؤكد الجيش الباكستاني أنه يشن عمليات لصد مسيرات هندية تطلق باتجاه أراضيه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الباكستاني الخميس «تحييد» 12 مسيّرة هندية في عدّة مواقع مع استمرار العمليات، مشيراً إلى مقتل مدني وإصابة أربعة جنود بجروح.

وقال المتحدث باسم الجيش أحمد شريف شودري «الليلة الماضية، أقدمت الهند على إرسال مسيّرات إلى عدّة مواقع»، مضيفًا: «تمكنت إحداها من مهاجمة هدف عسكري بالقرب من لاهور».

وأفاد شهود عيان بسماع دوي انفجار في مدينة لاهور بشرق باكستان الخميس، وذلك بعد يوم من ضربات هندية استهدفت مواقع متعددة في البلاد أججت المخاوف بشأن تصعيد الصراع العسكري بين الجارتين المسلحتين نووياً.

وتقول باكستان إن 31 مدنياً على الأقل قُتلوا وإن نحو 50 أصيبوا في الغارات والقصف عبر الحدود بعد ذلك، بينما تقول الهند إن 13 مدنياً هندياً قُتلوا وأصيب 43 آخرين.

وذكر مسئولون هنود أن تبادل إطلاق النار عبر الحدود خفّت حدته قليلاً خلال الليل.