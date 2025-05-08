مدرب توتنهام يسخر من أرسين فينجر

سخر أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي لكرة القدم، من انتقادات الفرنسي آرسين فينجر بشأن احتمال تأهل الفريق اللندني لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، كما سخر من النادي أيضا قائلا إنه يفعل "أشياء جنونية" مع الناس.

ويكفي توتنهام الخسارة بفارق هدف واحد أمام مضيفه بودو/جليمت النرويجي، غدا الخميس، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، من أجل الصعود للمباراة النهائية في المسابقة القارية، والتي تقام بمدينة بلباو الإسبانية، وذلك عقب فوزه 3 / 1 في مباراة الذهاب، التي جرت بين الناديين بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الخميس الماضي.

وحال فوز توتنهام باللقب القاري سوف يحجز مقعدا بدوري الأبطال في الموسم المقبل، وفقا للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) المعمول بها منذ موسم 2014 / 2015، رغم أنه في طريقه لتحقيق أسوأ مركز في تاريخه بحقبة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، حيث يتواجد بالمركز السادس عشر حاليا.

ومع ذلك، صرح فينجر، مدرب أرسنال الإنجليزي السابق - الذي يرأس حاليًا قسم تطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) - لمحطة (بي إن سبورتس) التليفزيونية هذا الأسبوع بأنه لا ينبغي السماح لتوتنهام، أو مانشستر يونايتد، المتأهل المحتمل لنهائي الدوري الأوروبي، بالمشاركة في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز عبر بوابة الدوري الأوروبي، حيث دعا يويفا إلى "مراجعة" القرار.

وقبل مواجهة بودو جليمت، التي يغيب عنها الكوري الجنوبي سون هيونج مين، قائد الفريق، وزميله جيمس ماديسون، بدا بوستيكوجلو هادئًا وهو يتأمل في الأجواء المحيطة بالنادي الواقع في شمال لندن.

وقال المدرب الأسترالي مبتسما "حسنًا، أعني أن هذا جدل محتدم منذ سنوات، على الأقل خلال الأيام الثمانية الماضية".

وأضاف بوستيكوجلو في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "لم أسمع هذا من قبل. سبق لي أن قلته يا صديقي، توتنهام يفعل أشياءً جنونية بالناس. إنه يقوم بذلك حقا".

وتابع "عندما تضع هذا النادي في أي جملة أو أي قضية، يتدخل الجميع ويحاولون التقليل من شأنه قدر الإمكان. لماذا لم يتناول أحد تلك القضية من قبل، وهي الآن قضية؟ ما الفرق؟ لا أفهم ما الفرق".

وأوضح بوستيكوجلو "في العام الماضي، لم يكن المركز الخامس كافيًا للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أما هذا العام فهو كذلك. ماذا يعني ذلك؟".

وأشار "هناك قواعد خاصة للبطولة، وهي تنص على أن الفائز باللقب سيتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذه ليست السنة الأولى، كما أنه ليس هناك ما يمنع من القيام بشيء آخر، لكن توتنهام، يا صديقي، يعشقونه".

وشدد بوستيكوجلو "أُكن احتراما كبيرا لأرسين. إنه أحد أساطير كرة القدم، لكن هذا يسبب للناس تصرفاتٍ جنونية يا صديقي. أنا أحب هذا، هيا بنا. سيُغضب هذا الناس، وهذا يسعدني."