سفن روسية تراقب مناورات «الناتو» في بحر البلطيق

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استعدت ثلاث سفن روسية وقوات ومنشآت أسطول بحر البلطيق الروسي، لمراقبة المناورات البحرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" Baltops-2019، التي ستبدأ غدا الأحد.

وذكرت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، نقلا عن مصدر مطلع قوله إن روسيا ستراقب مناورات حلف شمال الأطلسي المذكورة باستخدام الطرادات الصاروخية "ستويكي" و"بويكي" والسفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين"، مضيفا أن وسائل الاستخبارات الروسية ستشارك أيضا في عملية المراقبة.

يُذكر أن مناورات "الناتو" في بحر البلطيق "Baltops-2019" ستجري في الفترة من 9 إلى 21 يونيو الجاري. وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول الثاني للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان الأمريكية "ماونت ويتني"، التي دخلت بحر البلطيق في نهاية مايو الماضي.

وستشارك في هذه المناورات حوالي 40 سفينة وغواصة و40 طائرة مختلفة من 18 دولة.