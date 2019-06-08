ميركل: نريد معايير عمل اجتماعية للجميع في العالم

بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس منظمة العمل الدولية، دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى تحقيق معايير عمل اجتماعية للجميع في العالم.

وقالت ميركل، اليوم السبت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، إن تحسين ظروف العمل على مستوى العالم يصب أيضا في مصلحة ألمانيا والشركات الألمانية، وأضافت: "نريد أن تُطبق معايير اجتماعية على الكافة في العالم".

وذكرت ميركل أن منظمة العمل الدولية تعمل على مكافحة العمل القسري وعمالة الأطفال ومن أجل توفير فرص متكافئة للرجال والنساء.

وأكدت ميركل أن نشاط منظمة العمل الدولية أيضا في مجال الرقمنة مهم بالنسبة لألمانيا، موضحة أن المنظمة تعمل على صياغة "بيان القرن" بشأن الرقمنة والعمل الاجتماعي وتنشغل بإيجاد توازن بين فرص ومخاطر التحول الرقمي، وقالت: "وهذا أيضا في صميم المصلحة الألمانية".

ومن المقرر أن تلقي ميركل يوم الثلاثاء المقبل خطابا في مقر المنظمة في جنيف.