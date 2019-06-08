وزير النقل يعلن تشغيل مترو مصر الجديدة السبت المقبل

أعلن وزير النقل كامل الوزير، أنه سيتم فتح عدد من محطات الجزء الأول من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو أمام الركاب في تشغيل تجريبي بالركاب، بدءا من السبت المقبل، وخاصة بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبي بهذه المحطات بدون ركاب والتي شهدت إنهاء كافة الاختبارات التشغيلية الخاصة بأنظمة السكة واختبارات كهربة السكة والإشارات وأنظمة المسير في هذه المحطات وذلك في محطات "هارون ونادي الشمس وألف مسكن".

وأجرى الوزير جولة تفقدية اليوم، بالخط الثالث للمترو والتي استقل فيها أحد القطارات من محطة أرض المعارض مرورًا بمحطات الاستاد وكلية البنات والأهرام وهارون وهليوبليس وألف مسكن ونادي الشمس، حيث اطمئن على انتهاء التشغيل التجريبي بدون ركاب لهذه المحطات والاستعداد التام لاستقبال الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم.

وأكد الوزير خلال الجولة، أن فترة التشغيل التجريبي بالركاب هي فترة تمهيدية قبل التشغيل والافتتاح الرسمي للمحطات، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تأتي بعد اتخاذ كافة عناصر السلامة والأمان للجمهور، على أن يكون تشغيل هذه المحطات متزامنا مع تقديم الدولة والحكومة المصرية كافة التسهيلات التي تساهم في نجاح كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر بدءًا من الحادي والعشرين من هذا الشهر، حيث ستساهم هذه المحطات بتشغيلها تجريبيا أمام الركاب في نقل أعداد كبيرة من الجماهير من مناطق مصر الجديدة وألف مسكن وجسر السويس إلى عدد من الاستادات التي ستقام عليها المباريات مثل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر، والذي يقع على مسافة 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، والذي سيقام عليه عدد كبير من المباريات الهامة وكذلك تسهيل تنقل الجماهير إلى ستادي 30 يونيو والسلام، علاوة على تسهيل تنقل الجماهير من محطات الخطين الأول والثاني إلى الخط الثالث إلى استاد القاهرة الدولي.

وأشار الوزير، إلى انه جار العمل بمحطة هليوبليس والتي سيعبرها القطار والتى تعتبر من أكبر المحطات فى الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء منها، تزامنًا مع احتفالات أكتوبر المقبل.

كما سيتم الانتهاء محطات النزهة ١و٢ وهشام بركات ديسمبر هذا العام، على أن يتم الانتهاء كافة محطات الجزئين الأول والثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو، حتى محطة عدلي منصور أبريل ٢٠٢٠، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للقطار المكهرب.

لفت إلى أن الخط الثالث للمترو يقدم خدمة مميزة للراكب لا تقل عن خدمات المترو في الدول المتقدمة، حيث إن كل محطاته وقطاراته مكيفة وزمن التقاطر به أقل من الخطين الأول والثاني وكل محطاته بها سلالم كهربائية ومصاعد لكبار السن.

واطمئن وزير النقل خلال الجولة على انتظام العمل بالمحطات والتقى بعدد من الركاب ودار حوار حول المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل في مجال المترو، خاصة وأنه أحد أهم الحلول الرئيسية لتحقيق السيولة داخل القاهرة الكبرى.