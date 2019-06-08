مستشار الرئيس الروسي: إبرام 650 اتفاقا خلال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي

أعلن مستشار الرئيس الروسي، أنطون كوبياكوف، أن 650 اتفاقية بقيمة تتجاوز 3 تريليونات روبل أُبرِمَت في منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، الذي اختتم أعماله اليوم السبت.

وقال كوبياكوف، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للمنتدى، الذي نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "لقد حطمنا الرقم القياسي من حيث حجم الاتفاقات المُوقع عليها خلال المنتدى، حيث بلغ عدد الاتفاقات المبرمة 650 اتفاقا بقيمة إجمالية 3 تريليونات و100 مليار روبل (حوالي 46 مليار دولار)".

وأضاف كوبياكوف -الذي تولى أيضا مهام نائب رئيس اللجنة التنظيمية للمنتدى-: "جمع منتدى هذا العام أكثر من 19 ألف مشارك وضيف من 145 دولة، وشاركت 1300 شركة أجنبية وأكثر من 2500 شركة روسية في فعالياته".

وأشار إلى أن أكبر وفد كان الوفد الصيني الذي ضم 1072 عضوا، بينما حل الوفد الأمريكي ثانيا بأعضائه الـ520.

وأوضح أن عدد الصحفيين المعتمدين لتغطية فعاليات المنتدى بلغ 4814 إعلاميا من مختلف أنحاء العالم، وأن عدد شركاء المنتدى ارتفع إلى 148 شركة ومؤسسة، لافتا إلى أن شركة "فيسبوك" نشرت للمرة الأولى دعايتها في منتدى بطرسبورج.

وكانت فعاليات منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي انطلقت أول أمس الخميس ولمدة 3 أيام، وسط مشاركة دولية وعربية فعالة من أكثر من 140 دولة، حيث يبحث المشاركون التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ولا سيما قطاع الطاقة.