اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل مساعدات لإيران برا

أرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يربو على 171 طنا من المساعدات للجنة الهلال الأحمر الإيرانية برا، حيث وصلت أول خمس شاحنات، حسبما أعلنت اللجنة اليوم الثلاثاء في جنيف.

وأفادت بأن إجمالي 14 شاحنة تم إرسالها من الأردن تضم مواد تكفي حوالي 25 ألف شخص.

وأضافت أنها تضم بطانيات وجراكن وادوات مطبخ وقماش مشمع ومستلزمات نظافة شخصية ومصابيح تعمل بالطاقة الشمسية ودلاء ومراتب.

ووصلت أول خمس شاحنات أمس الاثنين، ومن المقرر أن تصل التسع المتبقية إلى لجنة الهلال الأحمر الإيراني الأسبوع الجاري، حسبما أفاد الصليب الأحمر.

وذكر فينسنت كاسارد، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إيران: "نأمل، في وقت ما زالت فيه الاحتياجات الإنسانية مرتفعة على مستوى البلاد، أن تُسهم هذه الشحنة في تخفيف بعض المعاناة عن المجتمعات التي تتحمل التأثير المدمر للنزاع".

وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أنها تبرعت بـ200 مولد كهرباء و100 مضخة بمحرك تم توفيرها محليا للهلال الأحمر الإيراني.

وأضافت أنها تستعد لتجهيز إمدادات طبية واحتياجات ملحة أخرى للأسابيع القادمة.

يشار إلى أن إيران تعرضت لقصف أمريكي إسرائيلي من الـ28 فبراير الماضي وحتى وقف إطلاق النار في السابع من الشهر الجاري ولمدة أسبوعين، جرى خلاله محادثات بين طهران وواشنطن لتسوية الخلافات بينهما ولكنها فشلت وألقى كل طرف على الأخر المسئولية عن الفشل.