 آبل تتيح لمستخدمي «آيفون» الإطلاع على البيانات الصحية للأسرة - بوابة الشروق
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آبل تتيح لمستخدمي «آيفون» الإطلاع على البيانات الصحية للأسرة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 8 يونيو 2021 - 8:13 ص

أعلنت شركة آبل إتاحة الإطلاع على البيانات الصحية لأفراد الأسرة لمستخدمي هواتف "آيفون".
وأوضح موقع "ذا فيرج" التقني أن الشركة ستسمح للأشخاص بمشاركة البيانات من تطبيق Health الخاص بهم مع أفراد العائلة أو غيرهم.
وتعد الخاصية الجديدة من أهم إحدى الميزات الصحية الجديدة لجهاز آيفون، وبعد الحصول على إذن، يمكن لأي شخص مشاركة الوصول إلى بيانات معدل ضربات القلب والحركة الإجمالية.
وسيصبح المستخدمون قادرين على مشاركة الوصول إلى التنبيهات، والتي ستقوم باختبار الاتصال بالمستخدمين المصرح لهم عندما تلاحظ الميزة ارتفاعًا في معدل ضربات القلب على سبيل المثال.
وقال جيف ويليامز ، رئيس العمليات في شركة آبل: "يهتم العديد من الأشخاص حول العالم بشخص ما، ونريد توفير طريقة آمنة وخاصة للمستخدمين ليكون لديهم شريك موثوق به في رحلتهم الصحية".
وتقدم الميزة فائدة مهمة للذين يراقبون صحة المسنين عن بُعد.

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