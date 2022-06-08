قافلة «عيالنا» الثقافية تتجه لمحافظة السويس

توجهت قافلة المركز القومي للثقافة، اليوم الأربعاء، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطلائع، لمركز شباب فيصل بمحافظة السويس، لتقديم الخدمة الثقافية لأطفال المحافظة.

وبدأت فعاليات القافلة بمجموعة متنوعة من ورش الفنون التشكيلية لفناني المركز القومي لثقافة الطفل، منها ورشة تفصيل شنطة وجراب موبايل بالخيش، ورشة أشكال ورقية، ورشة طباعة بالاستنسيل، ورشة أورجامي وكولاج، ورشة رسم على الوجه وتشكيل بالصلصال للأطفال صغار السن، كما قدمت غادة يوسف من وزارة البيئة ورشة تدوير مخلفات.

وتم عرض مسرحية "صورة" لفرقة مسرح مركز شباب المدينة بالسويس، تأليف إبراهيم أبو سمرة، وإخراج كامل عبد العزيز، ثم عروض المركز القومي لثقافة الطفل منها عرض الأراجوز للمبدع الصغير إسلام محمد من ذوي الهمم، بمشاركة الملاغي الفنان ميسرة خيري، وفقرة مسابقات وجوائز ثقافية أ.محمد عادل عبد الغني، وقدمت الطفلة المبدعة هنيدة محمد من ذوي الهمم فقرة التنورة.

وقدمت د. إنجي مدثر ورشة حكي من قصة "آسر يتحدى غروره" تأليف الكاتب مصطفى غنايم، من أحدث إصدارات المركز، وقدم السيناريست وليد كمال ورشة "سر البطولة".