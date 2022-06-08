العثور على جثمان إحدى طفلات أخميم بسوهاج الغارقات بعد 24 ساعة من البحث

تمكنت فرق الإنقاذ النهرى بمحافظة سوهاج بمساعدة فرق البحث المكونة من الأهالي، بنجع الكمايلة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج من انتشال جثة إحدى الطفلتين الغارقتين منذ الأمس بنهر النيل بنجع الكمايلة بقرية الكولة التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

ومازال البحث مستمر عن جثمان الفتاة الأخرى نجلة عمها، حيث ينتمى الفتاتان لنفس العائلة، ولم يتبين أى الطفلتين تم إنتشالها حتى الأن لوجود الجثة لأكثر من 24 ساعة بمياه نهر النيل بنجع الكمايلة بقرية الكولة بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

أحداث الواقعة

وكانت قد لقيتا طفلتان من عائلة واحدة هما الطفلة «م. أ.»، 7 سنوات، وابنة عمها «م. ف.»، 5 سنوات مصرعهما غرقاً داخل نهر النيل بنجع الكمايلة، أثناء لهوهما أمام منزلهما، هربها من حرارة الجو لتسقطا بالمياه وتجرف المياه جثمانيهما بعيدا؛ ليتم تشكيل فرق إنقاذ من أهالي القرية للبحث عنهما بجانب فرق الإنقاذ النهرى بمحافظة سوهاج.

جرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى أخميم، وجار نقل الجثمان الذى تم إنتشالة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى تحت تصرف النيابة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.