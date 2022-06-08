أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع معدل التضخم في روسيا بأكثر من التوقعات قبل صدور قرار البنك المركزي الروسي بشأن أسعار الفائدة يوم الجمعة المقبل، بما يعكس تحسن أداء الاقتصاد الروسي الذي نجح في التعايش مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وذكر مكتب إحصاء الاتحاد الروسي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 1ر17% سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 8ر17% خلال أبريل الماضي. وكان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم بشأن معدل التضخم 4ر17% سنويا.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال مايو الماضي بنسبة 1ر0% وهو ما يقل عن كل توقعات المحللين. في الوقت نفسه تراجعت الأسعار في روسيا خلال الأسبوع الماضي المنتهي يوم 3 يونيو الحالي. وهي المرة الثانية التي تسجل فيها روسيا تضخم أسبوعي سلبي خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الشهر الماضي إنه يتوقع انخفاض معدل التضخم في روسيا إلى 15% بحلول نهاية العام، لكنه نفى أن يكون ارتفاع التضخم مرتبطا بالحرب في أوكرانيا.