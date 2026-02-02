ضابط بولاية أريزونا الأمريكية: لدينا مسرح جريمة يتعلق بحادث اختفاء والدة المذيعة سافانا جوثري

صرح مأمور في ولاية أريزونا الأمريكية بأن "هناك بالفعل مسرح جريمة" فيما يتعلق بحادث اختفاء والدة سافانا جوثري مقدمة البرنامج التليفزيوني "توداي" مطلع هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال كريس نانوس مأمور مقاطعة بيما، إن هناك مؤشرات على أن نانسي جوثري لم تغادر بمحض إرادتها.

وأضاف: "نحتاج أن ينهض المجتمع ويبدأ التواصل معنا".

وكان نانوس قد ذكر بالأمس أن نانسي جوثري (84 عاما) شوهدت آخر مرة في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم السبت في منزلها في منطقة توسكون. وأبلغت أسرتها عن اختفائها ظهر أمس الأحد.

وأضاف أن نانسي جوثري تشكو من بعض المشكلات الصحية، ولكنها لا تعاني من أي مشكلة في الإدراك.