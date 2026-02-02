 ضابط بولاية أريزونا الأمريكية: لدينا مسرح جريمة يتعلق بحادث اختفاء والدة المذيعة سافانا جوثري - بوابة الشروق
الإثنين 2 فبراير 2026 10:17 م القاهرة
ضابط بولاية أريزونا الأمريكية: لدينا مسرح جريمة يتعلق بحادث اختفاء والدة المذيعة سافانا جوثري

توكسون (أريزونا) (أ ب)
نشر في: الإثنين 2 فبراير 2026 - 8:39 م | آخر تحديث: الإثنين 2 فبراير 2026 - 8:39 م

صرح مأمور في ولاية أريزونا الأمريكية بأن "هناك بالفعل مسرح جريمة" فيما يتعلق بحادث اختفاء والدة سافانا جوثري مقدمة البرنامج التليفزيوني "توداي" مطلع هذا الأسبوع.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قال كريس نانوس مأمور مقاطعة بيما، إن هناك مؤشرات على أن نانسي جوثري لم تغادر بمحض إرادتها.

وأضاف: "نحتاج أن ينهض المجتمع ويبدأ التواصل معنا".

وكان نانوس قد ذكر بالأمس أن نانسي جوثري (84 عاما) شوهدت آخر مرة في الساعة التاسعة والنصف مساء يوم السبت في منزلها في منطقة توسكون. وأبلغت أسرتها عن اختفائها ظهر أمس الأحد.

وأضاف أن نانسي جوثري تشكو من بعض المشكلات الصحية، ولكنها لا تعاني من أي مشكلة في الإدراك.

 

 

 


