د ب أ: العثور على خطاب اعتراف في سيارة منفذ هجوم الدهس في العاصمة الألمانية

أفادت معلومات وردت لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بأن الشرطة في العاصمة الألمانية برلين عثرت على خطاب اعتراف داخل سيارة منفذ حادث دهس جمع من الناس في برلين قبل ظهر اليوم الأربعاء.

ولم يتم الإعلان عن شيء بعد يتعلق بمحتوى الخطاب.

كانت صحيفة "بيلد" الألمانية أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق وقالت إن دافع قائد السيارة لم يكن سياسيا.

ونقلت الصحيفة عن أحد المحققين قوله: "ليس هذا حادثا بأي حال من الأحوال، هذا قاتل عشوائي، قاتل بارد برود الثلج".

من جانبها، رفضت متحدثة باسم الشرطة التأكيد على هذا الأمر بشكل مبدئي.

وبعد مضي عدة ساعات على الواقعة التي حدثت قرابة الساعة العاشرة والنصف صباحا وأسفرت عن مقتل امرأة ووقوع إصابات حرجة لعدة أشخاص، تم إخلاء جزئي للمجمع التجاري "أوروبا سنتر" في منطقة الحادث، وقالت الشرطة إن السبب في ذلك هو إتاحة فحص أكثر دقة لسيارة الحادث التي تقف قبالة المركز التجاري الكبير على الجانب الآخر من شارع تاونتسيهنشتراسه وأضافت أن هذه الخطوة هي مجرد إجراء احترازي محض تحسبا لوجود شيء خطير داخل السيارة.

وحسب المعلومات التي وردت إلى (د.ب.أ)، فإن الجاني كان يستقل سيارة تخص شقيقته الكبرى، ويُعْتَقَد أنه كان معروفا للشرطة لكنه ليس له صلة بالتطرف.

كان المتحدث باسم الشرطة الألمانية تيلو كابليتس قال في وقت سابق من اليوم إن السائق تم القبض عليه بشكل مؤقت وكان مارة أمسكوا به في بداية الأمر، وأوضحت الشرطة، أن السائق 29 عاما هو ألماني من أصل أرميني ويعيش في برلين.