مقتل 5 أشخاص في فيضانات سد كاخوفكا

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أعلنت وسائل إعلام روسية، صباح اليوم الخميس، عن مقتل خمسة أشخاص في فيضانات سد كاخوفكا، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وحذرت منظمة الصليب الأحمر من أن تفجير سد رئيسي في جنوب أوكرانيا سوف تكون له عواقب كارثية على عملية الكشف عن الألغام الأرضية.

وأُجلي الآلاف بالفعل من منطقة خيرسون مع استمرار تدفق المياه على نهر دنيبرو الذي يقسم الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وأوكرانيا.

وتتبادل كل من أوكرانيا وروسيا اللوم على تخريب السد.

وقالت تقارير إن الفيضانات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بالسد - قتلت ثلاثة في منطقة أوليشكي التي تسيطر عليها روسيا.

وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، منطقة خيرسون (جنوب) التي تجتاحها منذ الثلاثاء، فيضانات ناجمة عن تدمير سد كاخوفكا على نهر دنيبرو أدت إلى إجلاء آلاف المدنيين.

وقال زيلينسكي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي: «رحلة عمل إلى منطقة خيرسون، اجتماع تنسيقي للتعامل مع تبعات انفجار سد كاخوفكا»، مؤكداً أنه «يريد خصوصاً تعويض السكان المتضررين من الكارثة».