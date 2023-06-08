التموين: زيادة معدلات ضخ اللحوم الطازجة بالمنافذ

قامة 5 شوادر لبيع الخراف الحية بالبحر الأحمر.. وتوفير 8 ذبائح يوميا بالمحافظة



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار جهود توفير السلع الأساسية المدعمة والحرة للمواطنين عبر منافذها إضافة إلى تواصل التعاقدات التى تبرمها لتأمين المخزون الاستراتيجى خاصة من اللحوم استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم توفير كافة السلع الأساسية بالمنافذ حيث يتم ضخ 31 صنفا لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة بالإضافة إلى المستفيدين من المنحة الاجتماعية الاستثنائية البالغ عددهم 36 مليون مواطن من الفئات الأولى بالرعاية وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وأكد الوزير أن هناك توجيهات الى شركتى الجملة (العامة والمصرية) لمتابعة توافر السلع بصورة مستمرة مشيرا إلى أن قيمة السلع التى يتم توفيرها شهريا تبلغ 4 مليارات جنيه بالإضافة إلى 833 مليون جنيه لحزمة الدعم الإضافى.

من جانبه أكد الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين تواصل عمليات ضخ اللحوم بالمنافذ استعدادا للعيد مشيرا إلى أنه سيتم إقامة 5 شوادر لبيع اللحوم والخراف الحية بمحافظة البحر الأحمر فى عدة مدن بجانب فروع الشركة المصرية.

وأوضح أن الشركة تستهدف إقامة شادر كبير لعيد الأضحى المبارك فى مدينة الغردقة والذى يمكن للمواطنين من خلاله شراء الخراف أو العجول التى سيتم طرحها خلال موسم عيد الاضحى المبارك.

وقال عاطف أن الشركة المصرية لتجارة الجملة قامت بإفتتاح 2 هايبر ماركت فى حلايب وآخر فى أبو رماد بإستثمارات 6 ملايين جنيها للمنفذ الواحد ويتم من خلالهما ضخ سلع حرة بقيمة 3 ملايين جنيه شهريا لكل منهما.

وكشف عن أن محافظة البحر الأحمر قامت بتخصيص قطعة أرض على مساحة 3 آلاف متر مربع فى الغردقة لإقامة هايبر ماركت جديد ويتم حاليا الإنتهاء من إجراءات التراخيص اللازمة له ثم البدء فى تنفيذه.

من جهته قال عادل حسين مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة البحر الأحمر خلال جولة تفقدية للمركز الاعلامى بوزارة التموين على المنافذ السلعية فى المحافظة أنه يوجد فى كل مدينة من مدن المحافظة هايبر ماركت ومخزن جملة مشيرا إلى وجود 24 فرعا على مستوى المحافظة منهم 7 مميكن هايبر ماركت و7 أفرع جملة و10 تجزئة.

وأكد حسين أن الشركة المصرية لتجارة الجملة تضخ السلع التموينية بقيمة 13 مليون جنيه شهريا وذلك من خلال منافذ جمعيتى وبدالى التموين إضافة إلى 3 سيارات متنقلة حمولة 15 طن للسيارة الواحدة كما أن الرصيد الاستراتيجى من السلع الاستراتيجية يكفى مدة لا تقل عن 6 أشهر لكافة السلع.

وأضاف حسين أنه يتم شهريا ضخ 150 طن زيت تموينى و150 طن زيت حر إضافة إلى 120 طنا أرز تموينى وحر وكميات ضخمة من اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن مشيرا إلى أنه يتم استلام 12 ذبيحة ماشية فى الاسبوع الواحد والتى يتم الحصول عليها من المجزر الآلى بسفاجا.

بينما قال الشاذلى محمود وكيل مديرية تموين البحر الاحمر أنه يتم التعاون مع الغرفة التجارية فى البحر الأحمر لإقامة معارض سلعية مثل أهلا رمضان والذى يمتد حتى عيد الاضحى المبارك ويتم من خلاله توفير اللحوم والاضاحى للمواطنين.

وكشف محمود عن ضخ نحو 8 ذبائح ماشية يوميا بالمنافذ توفر 3 أطنان من اللحوم مع تحديد 2 كيلو حد أقصى للمواطن بسعر 195 جنيها للكيلو حتى يتسنى تلبية كافة الاحتياجات لمنع التلاعب مشيرا إلى أنه سيتم زيادة معدلات الضخ اليومية خاصة مع استمرار تدفق رؤوس الماشية إلى السوق المحلى.

وأوضح محمود أنه تم استلام نحو 5 أطنان لحوم برازيلى مجمدة وضخها بالمنافذ فى البحر الأحمر بسعر 160 جنيها للكيلو وكذلك الدواجن المستوردة بسعر 85 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أنه سيتم الحصول على حصة من رؤوس الماشية القادمة من جيبوتى لطرحها بالمنافذ أيضا.

ولفت محمود إلى أن محافظة البحر الأحمر بها 120 منفذا تموينيا ما بين بدالين وفروع جمعيتى بجانب منافذ الشركة المصرية للجملة مؤكدا أن جميع السلع الأساسية متوافرة بمدن المحافظة من رأس غارب وحتى حلايب مع انتظام الضخ بالمنافذ حتى تكون متوافرة للمواطنين، لافتا إلى أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تبلغ 75 ألف بطاقة يستفيد منها نحو 250 الف مواطن.

وفيما يتعلق بالمخزون السلعى أوضح حسن أنه يتم الاحتفاظ بمخزونات من السلع الأساسية لعدة أشهر نظرا لطبيعة المحافظة كونها بعيدة عن مناطق الإنتاج.

وأكد محمود إنتظام صرف الأرز بالمحافظة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك من المضارب بالمحافظات المنتجة فضلا عن طرح الارز الهندى بسعر 20 جنيها للكيلو.

ولفت وكيل مديرية تموين البحر الاحمر إلى أن المحافظة بها 7 إدارات تموينية يتبعها 7 مكاتب تموين و3 مراكز خدمة مطورة وجارى تطوير مراكز خدمة بقرى أبو رماد ومرسى علم والغردقة.

وقال أن المحافظة لديها 6 صوامع قمح بميناء سفاجا بسعة إجمالية 100 ألف طن يتم من خلالها استقبال الكميات المستوردة وتوزيعها على باقى المحافظات وفقا لجداول منتظمة، مشيرا إلى أن معدل الطحن اليومى من القمح يصل الى 86 طنا ينتج نحو 80 طنا دقيق عبر مطحن خاص.

وأضاف محمود أنه يتم يوميا إنتاج نحو 6 ملايين رغيف خبز مدعم من خلال 122 مخبز بلدى مدعم 70 منهم يعملون بالغاز الطبيعى فى رأس غارب والغردقة وسفاجا وجارى تحويل الباقى فور دخول الغاز الطبيعى إلى المناطق الواقعة فى نطاقها1

من جهته قال حسين محمد عمر مدير الرقابة التموينية بمحافظة البحر الأحمر أن هناك إجراءات صارمة لتأمين وصول السلع المدعمة للمواطنين أصحاب البطاقات فضلا عن توافر السلع الحرة بالمنافذ1

وأشار إلى أنه يتم شن حملات شبه يومية على منافذ صرف السلع المدعمة والمخابز لضمان توافرها ومنع التلاعب من قبل ضعاف النفوس، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة لعمليات ضخ اللحوم بالمنافذ وآليات للصرف للمواطنين.

من جهته أكد حمادى على مدير مجمع الزهور التابع للشركة المصرية لتجارة الجملة بسفاجا أن هناك تطوير مستمر لفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة، لافتا إلى أن المجمع تم افتتاحه العام الماضى وبلغت تكلفته الاستثمارية نحو 5 ملايين جنيه ويعمل على توفير كافة السلع التموينية ونقاط الخبز لاصحاب البطاقات فضلا عن السلع الحرة.

وأوضح أنه تم ضخ نحو 4 أطنان من السكر والأرز بالمجمع يوميا بالإضافة إلى 100 كرتونة زيت طعام بجانب 3 عجول لتوفير اللحوم بسعر 195 جنيها للكيلو، مؤكدا استمرار توفير جميع احتياجات المواطنين والزوار من السلع الأساسية.