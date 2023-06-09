حاكم كييف يناشد زيلينسكي منحه صلاحيات بشأن ملاجئ الغارات الجوية

يعتزم عمدة مدينة كييف فيتالي كليتشكو، مطالبة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمنحه مزيدا من الصلاحيات في خضم نزاع مع أحياء المدينة بشأن ملاجئ الغارات الجوية.



وقال كليتشكو، اليوم الخميس، على تطبيبق تليجرام للتواصل الاجتماعي، إن الأحياء أصبحت "بلديات منفصلة"، قائلا: "هذا هو السبب اليوم في أن مجلس مدينة كييف سينظر أيضا في توجيه مناشدة للرئيس".



وفي الأسبوع الماضي، قتل شخصان بالغان وطفل بصواريخ روسية، واتضح فيما بعد أن بعض ملاجئ الغارات الجوية، كانت مغلقة خلافا للتعليمات.



وكشف تحقيق، لا يزال جاريا، أن من بين حوالي 3800 ملجأ تم فحصهم بالفعل في كييف، كان هناك حوالي 680 ملجأ، إما لا يعمل أو يعمل بشكل جزئي فقط.



واتهم كليتشكو رؤساء الأحياء باختلاس الأموال. وبدورهم، حملوه المسئولية.