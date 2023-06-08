التغير المناخي: تحذيرات لعشرت الملايين من تلوث الهواء في أنحاء أمريكا الشمالية جراء حرائق الغابات في كندا

ويقول مسؤولون كنديون إن البلاد تستعد لأسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق.

وأرجع الخبراء السبب إلى أن البلاد تشهد ربيعا أكثر دفئا وجفافا من المعتاد، مع توقع أن تستمر هذه الظروف طوال الصيف.

وأصدرت وزارة البيئة الكندية أقوى تحذير بشأن تلوث الهواء في أوتاوا يوم الثلاثاء، واعتبرته يشكل "خطرا شديدا للغاية" على صحة الناس.

وفي تورنتو والمناطق المحيطة بها، جرى تصنيف جودة الهواء على أنها "عالية المخاطر".

في الوقت نفسه، صنفت وكالة حماية البيئة الأمريكية، جودة الهواء في معظم أنحاء الشمال الشرقي على أنها "غير صحية"، لاسيما لمن يعانون بالفعل من مشكلات في الجهاز التنفسي.

وبشكل إجمالي، يُعتقد أن نحو 100 مليون إنسان في أمريكا الشمالية يشملهم أحد أشكال التحذير من جودة الهواء.

كسا الضباب البرتقالي معالم نيويورك، بما يشمل تمثال الحرية.

وحذرت السلطات الصحية من ممارسة الرياضة في الخارج، مع تقليل التعرض للدخان قدر المستطاع، حيث يشكل الهواء مخاطر صحية على المدى القريب والبعيد.

كما أدى تدهور جودة الهواء إلى إجبار منطقة واحدة على الأقل في كيبيك، لاسيما منطقة السكان الأصليين، التي تبعد عن شمال مونتريال 350 كيلومترا (217 ميلا)، على نقل المصابين بالربو ومشاكل الجهاز التنفسي الأخرى بعيدا عن الدخان.

وتسببت النيران التي اندلعت في جميع أنحاء كندا، في احتراق أكثر من 3.3 مليون هكتار من الأراضي، وهي مساحة تبلغ 12 ضعف متوسط الحرائق في 10 سنوات في مثل هذا الوقت من العام.

وجرى إجلاء الآلاف من جميع أنحاء البلاد.