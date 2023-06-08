عمرو أدهم: «قضايا الزمالك قد تكون سبب بيان فيفبرو»

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كشف عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، مفاجأة بشأن بيان جمعية اللاعبين المحترفين «فيفبرو»، الصادر أمس الأربعاء، بشأن تحذير اللاعبين من الانضمام للدوري المصري.

وقال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية: "طلبنا تقريرًا من المحامي الإيطالي للزمالك للوقوف على مدى إمكانية حل قضايا الزمالك، حينما كنت عضو مجلس إدارة النادي".

وأضاف: "احنا مش بنروح للمحامي غير بعد الحكم، ونطلب منه الحل".

وأتم: "قد يكون سبب إصدار بيان فيفبرو الخاص بالأندية المصرية وتحذير اللاعبين من الانضمام للدوري المصري مرتبط بقضايا الزمالك العديدة».