تايلاند: 40 حالة إصابة بجدري القرود خلال 2025

أكدت إدارة مكافحة الأمراض التابعة لوزارة الصحة العامة في تايلاند تسجيل إجمالي 40 حالة إصابة بجدري القرود (إمبوكس) بمختلف أنحاء البلاد في عام 2025 .

وبينما مازال العدد أقل بكثير من السنوات السابقة، يحث المسئولون الفئات أكثر عرضة للخطر بتوخي الحذر والالتزام بإرشادات الوقاية، حسب صحيفة ذا نيشن التايلاندية اليوم السبت.

وأضافت الإدارة، أن انتقال جدري القرود في عام 2025، ليس منتشرا على نطاق واسع مثلما كان الحال في عام 2024، الذي شهد 176 حالة وأقل بكثير مما كان عليه في عام 2023، عندما تم تسجيل 676.

وحتى الآن، بلغ إجمالي عدد حالات الوفاة ذات الصلة بجدري القرود في تايلاند 13 .

ومازالت معظم الإصابات مركزة بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

وعلى الرغم من أن السلالة المنتشرة في تايلاند، يتم اعتبارها خفيفة، إلا أن السلطات تراقب الوافدين الدوليين عن كثب بسبب خطر دخول سلالات أكثر خطورة إلى البلاد.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي جدري القردة (إمبوكس) لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً.

كما تم تمديد التوصيات الدائمة بشأن جدري القردة لمدة عام إضافي لدعم جهود البلدان في الاستجابة لهذا الخطر المستمر.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيروس المسبب لمرض جدري القرود موطنه غرب ووسط أفريقيا وينتمي إلى نفس عائلة الفيروسات التي كانت تسبب الجدري في السابق.

ونجحت حملات التطعيم في القضاء على مسببات المرض، ومنذ عام 1980 أصبح العالم يعتبر خاليا من الجدري، وتوفر لقاحات الجدري أيضا الحماية من جدري القرود.