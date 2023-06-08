الإبقاء على أسعار الفائدة في الهند للمرة الثانية

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أعلن البنك المركزي الهندي، اليوم الخميس، عن الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، مع استمرار تركيزه على سحب السياسات النقدية التكيفية.

ووافق أعضاء لجنة السياسة النقدية الستة، بقيادة شاكتيكانتا داس محافظ البنك المركزي، بالإجماع على استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 6.50%.

كما تقرر الإبقاء على فائدة آلية الإيداع الدائمة عند مستوى 6.25% وفائدة آلية الهامش الدائمة وفائدة البنوك عند مستوى 6.75%.

وقال محافظ البنك المركزي، إن البنك رفع سعر الفائدة بشكل تراكمي بمقدار 250 نقطة أساس منذ مايو 2022.

وفي الوقت نفسه، صوت أعضاء اللجنة بأغلبية 5 أعضاء إلى عضو واحد، على التركيز على سحب السياسات النقدية التكيفية؛ لضمان تراجع معدل التضخم إلى النطاق المستهدف مع دعم نمو الاقتصاد.

كما أبقى البنك المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي الحالي عند مستوى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي.