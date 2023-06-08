رئيس باكستان يدعو الجامعات للاضطلاع بدور فعال في منع التطرف والعنف بين الطلاب

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دعا الرئيس الباكستاني عارف علوي، اليوم الخميس، الجامعات إلى الاضطلاع بدور فعال في منع التعصب والتطرف والعنف بين الطلاب وتوجيههم نحو التفكير بطريقة إيجابية.

وقال علوي، إنه يتعين على الجامعات تنظيم دورات تدريبية منتظمة لبناء القدرات لإدارتها وأعضاء هيئة التدريس لغرس القدرة على حل النزاعات والتطرف في الطلاب، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

وقال الرئيس، في كلمته أمام مؤتمر السلام الوطني لنواب رؤساء الجامعات، إن حظر اتحادات الطلاب في الجامعات ليس حلا، مؤكدا الحاجة لتغيير طريقة تفكير الطلاب من خلال منهجيات التدريس المناسبة.

وذكر أن هذه الخطوة ستضمن إصلاح الطلاب لمساعدتهم على المساهمة في تحقيق مستقبل أفضل للبلاد وسلام وازدهار مستدامين.

وأكد ضرورة تعزيز الأخلاق والمعاملات الأخلاقية والتعاطف والصفح والتسامح بين الطلاب. وأضاف أنه يجب ألا يشارك الطلاب في الأنشطة التي تسبب التوتر بينهم.

وقال الرئيس إنه للتغلب على الأزمة الحالية، يجب تحديد الأولويات في تعزيز الاقتصاد الباكستاني، والحد من التضخم والفقر، وسيادة القانون.

وأعرب الرئيس عن أمله في أن تمر الأوقات الصعبة قريبا وأن تشهد البلاد نموا هائلا خلال خمس إلى سبع سنوات.

وقال الرئيس إن البلاد ستقف على أسس قوية مرة أخرى.

ونظم المؤتمر الذي استمر لمدة يومين بالاشتراك مع لجنة التعليم العالي في باكستان، والهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومؤسسة شاوور للتعليم والتوعية.